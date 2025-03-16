Скульптуры Древней Греции и Рима благоухали эфирными маслами и духами

Датские археологи из Копенгагенского художественного музея выяснили, что скульптуры в Древней Греции и Риме не только украшались яркими красками, но и ароматизировались. Исследование опубликовано в научном издании Oxford Journal of Archaeology (OJA).

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Выводы ученых основаны на изучении исторических текстов, включая работы римского философа и оратора Цицерона, а также надписи на храмах в Греции. В частности, Цицерон описывал, как статую Артемиды в сицилийского городе Сегеста умащали благовониями и ароматическими маслами. Надписи в храмах Делоса свидетельствуют, что статуи натирали духами с запахом роз.

"Белая мраморная статуя не должна была восприниматься как статуя из камня. Она должна была напоминать настоящего бога или богиню", — объяснила автор работы Сесиль Бронс.

Таким образом, взаимодействие с такими статуями в древности было не только визуальным, но и обонятельным опытом.

Предыдущие исследования уже показали, что древние статуи были ярко окрашены, хотя со временем краски выцвели, и сегодня они кажутся белыми. Новое открытие добавляет еще один слой понимания: статуи не только выглядели, но и пахли как живые существа.