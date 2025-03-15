На iPhone 16e появился баг с воспроизведением музыки через Bluetooth

Пользователи новых iPhone 16e начали жаловаться на проблемы с воспроизведением музыки при подключении через Bluetooth.

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Эта проблема широко обсуждалась на таких платформах, как Apple Support Community, Reddit и в соцсети X. Пользователи регулярно сталкиваются с перебоями в звучании при использовании беспроводных наушников с iPhone 16e. Модель наушников значения не имеет, так как проблема на стороне смартфона.

Жалобы начали поступать сразу после выхода устройства в продажу. Причём заявленная проблема характерна именно для iPhone 16e, так как на другие модели iPhone жалоб нет; к тому же пользователи, у которых две разных модели iPhone, говорят, что второй телефон прекрасно работает с теми же наушниками.

Некоторые пользователи сообщают, что проблема возникла даже после замены устройства по гарантии, то есть речь идёт о широком аппаратном дефекте. Пока Apple официально не признала наличие проблемы и не дала никаких комментариев по поводу возможного решения.