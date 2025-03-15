Американские чат-боты назвали более шпионящими за пользователями, чем DeepSeek

Портал ZDNet со ссылкой на исследование компании Surfshark сообщил, что популярная китайская нейросеть DeepSeek не такая «прожорливая» в отношении пользовательских данных, как американские конкуренты.

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К примеру, американский ИИ Gemini от Google собирает больше пользовательских данных, чем DeepSeek. Gemini в обязательном порядке собирает 22 из 35 типов данных, включая местоположение, историю просмотров и списки контактов. В ходе исследования специалисты Surfshark выяснили, что 30%, то есть 3 из 10 популярных западных чат-ботов, участвовавших в исследовании, передают собранные данные третьим лицам.

Однако компания DeepSeek, которую обвинили в слабом обеспечении конфиденциальности в ходе истерики, инициированной в СМИ западными конкурентами, собирает только 11 типов данных. Политика конфиденциальности DeepSeek позволяет пользователям удалять историю общения, чего нет у большинства других нейросетей. Другой чат-бот, американский ChatGPT, собирает 10 типов данных и предлагает функцию «временного чата» для повышения конфиденциальности.

В целом исследование подчёркивает различия в практике сбора данных разными ИИ чат-ботами, однако Gemini возглавляет список по количеству собираемых данных.