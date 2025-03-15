Intel открыла производство передовых чипов 18А в Аризоне

Компания Intel запустила новые производственные линии на своём заводе Fab 52 в США, штат Аризона, для изготовления передовых чипов 18A. При производстве новых чипов будут использоваться новейшие системы EUV.

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Отраслевые аналитики отмечают, что этот шаг крайне важен для испытывающего трудности литейного подразделения Intel Foundry, которое находится под угрозой продажи. Развёртывание систем EUV на новых заводах в Аризоне позиционирует этот штат как ключевой производственный центр Intel.

Некоторые проекты в Огайо, где уже находится предприятие Intel, были приостановлены, что подчёркивает важность Аризоны для будущего компании. Успех или неудача технологии 18A определит судьбу Intel Foundry. В случае неудачи это подразделение «превратится в обузу, которая будет стоить миллиарды долларов».

Сообщается, что первые результаты работы Intel с чипами 18A будут видны в процессорах Panther Lake, выход которых ожидается во второй половине 2025 года.

Руководитель инженерных проектов Intel Панкадж Марриа также сообщил об успешном старте производства тестовых кремниевых пластин с компонентами, которые обработаны по технологии 18A.