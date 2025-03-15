Intel открыла производство передовых чипов 18А в Аризоне
Компания Intel запустила новые производственные линии на своём заводе Fab 52 в США, штат Аризона, для изготовления передовых чипов 18A. При производстве новых чипов будут использоваться новейшие системы EUV.
Отраслевые аналитики отмечают, что этот шаг крайне важен для испытывающего трудности литейного подразделения Intel Foundry, которое находится под угрозой продажи. Развёртывание систем EUV на новых заводах в Аризоне позиционирует этот штат как ключевой производственный центр Intel.
Некоторые проекты в Огайо, где уже находится предприятие Intel, были приостановлены, что подчёркивает важность Аризоны для будущего компании. Успех или неудача технологии 18A определит судьбу Intel Foundry. В случае неудачи это подразделение «превратится в обузу, которая будет стоить миллиарды долларов».
Сообщается, что первые результаты работы Intel с чипами 18A будут видны в процессорах Panther Lake, выход которых ожидается во второй половине 2025 года.
Руководитель инженерных проектов Intel Панкадж Марриа также сообщил об успешном старте производства тестовых кремниевых пластин с компонентами, которые обработаны по технологии 18A.