Названы самые выгодные телевизоры для покупки в России

"Палач" составил топ-5 самых выгодных телевизоров на рынке
Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти самых выгодных телевизоров на рынке.
Открывает список Tuvio 4K Ultra HD Frameless 43 стоимостью от 21,1 тыс. руб. За эти деньги телевизор предлагает 43-дюймовый DLED-экран с тонкими рамками, разрешением 4K, поддержкой HRD10 и стереосистемой на 20 Вт с поддержкой Dolby Digital Plus. Устройство работает под управлением операционной системы Google TV с поддержкой магазина приложений и APK-файлов.
Следом идет TCL 50C655. При цене от 42,7 тыс. руб. гаджет может похвастаться 50-дюймовым QLED Pro-дисплеем с 4K-разрешением, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Эта модель также выделяется наличием фирменного движка AiPQ Pro с ИИ-алгоритмами для улучшения качества изображения и звука, стереодинамиков с поддержкой Dolby Audio мощностью 30 Вт, игровых функций (ALLM-режим, игровая панель и Aiming Aid для прицеливания в шутерах) и ОС Google TV.
Топ-3 замыкает Hisense 55E7NQ Pro стоимостью от 59,9 тыс. руб. Телевизор получил QLED-дисплей диагональю 55 дюймов с разрешением 4K, частотой 120 Гц, поддержкой HDR10 и Dolby Vision IQ, а также функциями для оптимизации качества изображения. Кроме двух 10-ваттных стереодинамиков в телевизоре предусмотрен сабвуфер на 20 Вт, а также имеются фирменная ОС VIDAA, ALLM-режим, VRR с переменной частотой и FreeSync Premium.
В подборку также вошли Xiaomi TV A Pro 65 (2025) и Tuvio 4K Ultra HD QLED Frameless 75 стоимостью от 59,9 и 70 тыс. руб.