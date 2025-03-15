Названы самые выгодные телевизоры для покупки в России

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти самых выгодных телевизоров на рынке.

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Открывает список Tuvio 4K Ultra HD Frameless 43 стоимостью от 21,1 тыс. руб. За эти деньги телевизор предлагает 43-дюймовый DLED-экран с тонкими рамками, разрешением 4K, поддержкой HRD10 и стереосистемой на 20 Вт с поддержкой Dolby Digital Plus. Устройство работает под управлением операционной системы Google TV с поддержкой магазина приложений и APK-файлов.

Следом идет TCL 50C655. При цене от 42,7 тыс. руб. гаджет может похвастаться 50-дюймовым QLED Pro-дисплеем с 4K-разрешением, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Эта модель также выделяется наличием фирменного движка AiPQ Pro с ИИ-алгоритмами для улучшения качества изображения и звука, стереодинамиков с поддержкой Dolby Audio мощностью 30 Вт, игровых функций (ALLM-режим, игровая панель и Aiming Aid для прицеливания в шутерах) и ОС Google TV.

Топ-3 замыкает Hisense 55E7NQ Pro стоимостью от 59,9 тыс. руб. Телевизор получил QLED-дисплей диагональю 55 дюймов с разрешением 4K, частотой 120 Гц, поддержкой HDR10 и Dolby Vision IQ, а также функциями для оптимизации качества изображения. Кроме двух 10-ваттных стереодинамиков в телевизоре предусмотрен сабвуфер на 20 Вт, а также имеются фирменная ОС VIDAA, ALLM-режим, VRR с переменной частотой и FreeSync Premium.

В подборку также вошли Xiaomi TV A Pro 65 (2025) и Tuvio 4K Ultra HD QLED Frameless 75 стоимостью от 59,9 и 70 тыс. руб.