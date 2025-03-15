ФБР предупредило о масштабной кибератаке на Gmail с перехватом учетных записей

В США ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) предупредили порядка 1,8 млн пользователей почтового сервиса Gmail о новом вирусе-вымогателе под названием Medusa.

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Этот вирус уже поразил более 300 жертв, используя уязвимости в цифровом оборудовании и фишинговые атаки. Medusa представляет значительную опасность для критически важных объектов инфраструктуры, в число которых входят медицинские учреждения, учебные заведения и крупные предприятия.

Daily Mail информирует, что попадая в систему, Medusa блокирует доступ к файлам и требует выкуп за восстановление доступа, а также угрожает утечкой личной информации. Для предотвращения подобных атак эксперты советуют пользователям Gmail включить двухфакторную аутентификацию и регулярно обновлять ПО.

Организациям специалисты рекомендуют сегментировать компьютерные сети и ограничить права администратора, чтобы снизить риск массового заражения. Как частным лицам, так и компаниям, «необходимо сохранять бдительность и принимать меры предосторожности, чтобы защититься от нового вируса — Medusa ransomware».