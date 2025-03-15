Пользователи пожаловались на ломающее саундбары Samsung обновление ПО

Samsung выпустила обновление 1020.7 для звуковых панелей HW-Q990D с поддержкой Dolby Atmos, что привело к выходу устройств из строя. Об этом сообщает портал «Хабр» со ссылкой на жалобы пользователей.

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По словам пострадавших, после обновления их оборудование перестало отвечать на команды, а стандартные методы сброса к заводским настройкам оказались неэффективны. Более того, устройства перестали отображаться в приложении Samsung SmartThings для управления умным домом, а их функциональность ограничивается зависанием на входе eARC телевизора.

Автоматическая установка обновлений привела к массовым жалобам от пользователей из разных стран, включая США, Австрию, Филиппины и Малайзию. Также сообщается, что сбои затронули другие модели звуковых панелей, такие как HW-Q800D и HW-S801D.

Служба поддержки Samsung посоветовала клиентам сбросить настройки, но это не помогло. Предполагается, что единственный выход — обратиться в сервисный центр для ремонта или полной замены проблемных звуковых панелей.