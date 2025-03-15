Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 74 малых спутника

Ракета Falcon 9 в рамках миссии Transporter-13 по массовому запуску коммерческих аппаратов вывела на солнечно-синхронную орбиту 74 малых спутника, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

В компании пояснили, что на орбиту были выведены микроспутники, кубсаты, возвращаемая на Землю капсула W-3 калифорнийской компании Varda Space Industries и орбитальная платформа, несущая 11 полезных нагрузок, которые будут развернуты позднее.

Запуск ракеты был осуществлен с базы американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в пятницу в 23:43 по времени Тихоокеанского побережья США (09:43 мск). Примерно через 2,5 часа все аппараты были выведены на орбиту.

В рамках миссии первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 13-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на наземную площадку LZ-1 на базе во Флориде, отметили в SpaceX.

Ранее сообщалось, что корабль Crew Dragon приводнился у побережья штата Флорида в США.

На борту аппарата находились предприниматель Джаред Айзекман, бывший военный летчик Скотт Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис, главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон.