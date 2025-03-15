Google призвала ослабить авторские права ради развития ИИ

Google представила новую инициативу, призывая правительство США пересмотреть законы об авторском праве и экспорте в интересах развития искусственного интеллекта (ИИ). В документе, направленном администрации Трампа в рамках разработки «Национального плана действий по ИИ», Google настаивает на смягчении ограничений.

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Google предлагает ослабить авторские права, касающиеся использования защищённых материалов для обучения ИИ. Это значит, что данные, такие как книги или музыка, можно будет использовать без строгого разрешения владельцев. Компания считает, что жёсткие правила тормозят инновации и ставят США в невыгодное положение по сравнению с Китаем. Также Google выступает за «сбалансированные» экспортные правила — ограничения на продажу технологий за рубеж.

Кроме того, Google просит государство вкладывать деньги в исследования и делиться своими данными для обучения ИИ. Это называется «фундаментальные исследования» — базовые научные разработки, которые могут привести к большим открытиям. Компания предупреждает: излишняя прозрачность, например, требование раскрывать, как работает ИИ, может навредить, выдав секреты конкурентам. Предложение вызвало споры.