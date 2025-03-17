Названа дата отстыковки Crew Dragon от МКС

Отстыковка космического корабля Crew Dragon с американскими астронавтами и российским космонавтом Александром Горбуновым от Международной космической станции (МКС) назначеена на 18 марта. Об этом сообщается на НАСА.

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Длительную научную экспедицию на борту орбитальной лаборатории завершают астронавты НАСА Ник Хейг, Суни Уильямс и Бутч Уилмор, а также космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов — они вернут на Землю срочные результаты исследований.

15 марта корабль SpaceX Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым стартовал к Международной космической станции (МКС).

В феврале НАСА из-за проблем с кораблем Starliner отложило запуск частной пилотируемой миссии Axiom-4 на Международную космическую станцию (МКС).