Пользователи пожаловались на проблемы с Bluetooth на iPhone 16e

Пользователи нового iPhone 16e столкнулись с неприятной проблемой: Bluetooth-соединение работает нестабильно. Многие владельцы этой модели жалуются на прерывание звука при подключении к беспроводным наушникам или колонкам. Музыка может заикаться или останавливаться на пару секунд. Проблема появилась вскоре после выхода телефона и уже активно обсуждается в соцсетях и на форумах, таких как Reddit.

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Эксперты пока не нашли точной причины сбоя. Некоторые предполагают, что дело в программном обеспечении — например, в iOS 18.3.2, последней стабильной версии системы. Другие считают, что виноват конфликт при подключении нескольких Bluetooth-устройств одновременно, например, часов и наушников. Пользователи пробовали перезагрузку и даже сброс настроек, но это не помогло.

Есть и хорошие новости: бета-версия iOS 18.4, доступная для тестирования, похоже, решает проблему. Те, кто установил её, сообщают, что звук больше не прерывается. Однако бета — это тестовая версия, и она может содержать другие ошибки, так что устанавливать её стоит с осторожностью. Ожидается, что стабильная версия iOS 18.4 выйдет в апреле, и Apple, вероятно, включит в неё исправление. Компания пока не дала официальных комментариев, но, судя по отзывам, уже работает над решением.