Названы пять лучших смартфонов с флагманскими камерами

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших смартфонов с качественными камерами, которые достойны внимания весной 2025 года.

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Открывает список Vivo X200 Pro mini стоимостью от 78,2 тыс. руб. Это компактный смартфон с ярким LTPO AMOLED-дисплеем на 6,31 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и флагманским чипом MediaTek Dimensity 9400. В гаджете установлена система из трех 50-мегапиксельных камер, кремний-углеродный аккумулятор на 5700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, а также защита по стандарту IP69, стереодинамики, ИК-порт, NFC и поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт.

Следом идет Honor Magic7 Pro, который можно купить в среднем от 96,9 тыс. руб. За эти деньги он предлагает 6,8-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 1,5K, яркостью 5000 нит и флагманский чип Snapdragon 8 Elite. Смартфон оснащен тройной камерой на 50, 200 и 50 Мп, а также фронтальным датчиком на 50 Мп с 3D-ToF-сканером для разблокировки и авторизации в банковских приложениях по лицу. Среди прочих особенностей также отмечают наличие кремний-углеродного аккумулятора на 5850 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт, стереодинамиков, беспроводной зарядки на 80 Вт, защиты IP69 и NFC-модуля.

На третьем месте значится Huawei Mate 70 Pro стоимостью от 100,4 тыс. руб., предлагающий 6,9-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и яркостью 2500 нит, фирменный чип Kirin 9020, который немного уступает конкурентам. В смартфоне имеется тройная камера на 50, 48 и 40 Мп, 13-мегапиксельная селфи-камера с ToF 3D-сканером, аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки, стереодинамики, защита IP69, NFC, ИК-порт и беспроводная зарядка мощностью 80 Вт.

В топ также вошли Samsung Galaxy S25 Ultra и Xiaomi 15 Ultra, которые можно купить в среднем от 134,2 и 136 тыс. руб.