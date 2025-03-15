Китайские астронавты испытали умного робота на космической станции

Китай начал 2025 год с активной работы на своей космической станции Тяньгун. Экипаж миссии «Шэньчжоу-19», находящийся на орбите, экспериментирует с умным роботом Xiao Hang и проводит множество научных исследований.

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Три астронавта — командир Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ — запустили насыщенный график, включающий испытания технологий и подготовку к двум новым пилотируемым полётам в этом году. Xiao Hang — это робот с искусственным интеллектом, который помогает астронавтам в работе. Он может двигаться в невесомости, фотографировать по команде и в будущем, возможно, займётся проверкой станции или управлением ресурсами. Экипаж тестирует, как робот взаимодействует с людьми в космосе, чтобы повысить эффективность миссий. Кроме того, астронавты используют электроэнцефалограмму (ЭЭГ) — устройство для измерения активности мозга, чтобы изучить, как невесомость влияет на зрение и самоконтроль во время долгих полётов.

В этом году Китай планирует отправить к ней миссии «Шэньчжоу-20» и «Шэньчжоу-21», а также грузовой корабль «Тяньчжоу-9».