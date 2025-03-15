В России призвали Маска направить совместную миссию на Марс

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал предпринимателя Илона Маска, владельца SpaceX и Tesla, рассмотреть возможность совместных космических проектов. В частности, он предложил бизнесмену отправить совместную миссию РФ и США на Марс в 2029 году. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее миллиардер анонсировал отправку на Марс в конце 2026 года космического корабля с человекоподобным роботом Optimus.

Маск уточнил, что если миссия пройдет успешно, то в 2029 году к Красной планете будут отправлены аппараты с людьми.

«В 2025 году — пятидесятая годовщина первого международного полета в космос [в рамках проекта] «Союз» —«Апполон». Станет ли 2029 годом совместной миссии США и России на Марс, Илон Маск?», — обратился к технологическому магнату глава РФПИ.

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Дмитриев констатировал, что российские и американские умы и технологии должны служить во благо человечества, а не для его разрушения.