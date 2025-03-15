Обнаружены исходящие из "беспрецедентной" части космоса таинственные радиосигналы

За последние 10 лет Земля каждые два часа получала таинственный радиосигнал из отдаленной области космоса. Хотя это звучит как начало научно-фантастического романа, ученые теперь проследили эти импульсы до "беспрецедентного" источника. Ученые утверждают, что импульсы исходят из двойной системы, содержащей давно умершую звезду. В этой системе белый и красный карлики вращаются вокруг друг друга так близко, что их магнитные поля "сталкиваются", создавая длинный радиоимпульс.

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Поскольку орбиты звезд постоянны, они производят импульс каждые 125 минут, подобно огромным космическим часам, пишет Daily Mail. Исследователи говорят, что эта система, получившая название ILTJ1101, расположена на расстоянии 1600 световых лет от Земли в направлении Большой Медведицы, в созвездии Большой Медведицы.

Это первый случай, когда был обнаружен повторяющийся длинный радиоимпульс, исходящий от чего-либо, кроме сильно намагниченной нейтронной звезды, известной как магнетар. Исследователи полагают, что в будущем более загадочные сигналы из космоса могут оказаться двойными системами, подобными этой.

Доктор Айрис де Рюйтер, ныне работающая в Сиднейском университете, впервые обнаружила таинственные импульсы в 2024 году, просматривая архив данных с радиотелескопа в Нидерландах. Используя данные Low Frequency Array (LOFAR), крупнейшего радиотелескопа, работающего на самых низких частотах, которые только можно наблюдать с Земли, доктор де Рюйтер обнаружила импульс, достигающий Земли в 2015 году.

Просматривая архивные данные по тому же участку неба, она вскоре обнаружила еще шесть импульсов. Необычным было то, что каждый импульс, похожий на вспышку света от фонарика, но в виде радиосигнала, длился от нескольких секунд до минуты и поступал через равные промежутки времени.

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По мере совершенствования методов радиоастрономии ученые обнаруживают все больше и больше "быстрых радиовсплесков" (FRB), но такого рода медленные регулярные импульсы остаются редкостью.

Соавтор исследования доктор Чарльз Килпатрик из Северо-Западного университета говорит: "Радиоимпульсы очень похожи на быстрые радиовсплески, но у каждого из них разная длина. Импульсы имеют гораздо меньшую энергию, чем FRB, и обычно длятся несколько секунд, в отличие от FRB, которые длятся миллисекунды".

Чтобы узнать больше о том, откуда исходили эти импульсы, исследователи обратились к большому оптическому телескопу, который собирал свет из этой области космоса. Сначала была видна только одна звезда, но вскоре полученные данные позволили узнать больше об этой странной системе.

Изучив оптические спектры звезды - различные частоты света, достигающие телескопа, - исследователи выяснили, что единственной видимой звездой был красный карлик.

Красные карлики, поясняет Daily Mail, это маленькие холодные звезды, которые по размеру лишь немного уступают Солнцу и могут гореть в течение триллионов лет, не израсходовав все свое топливо.

Однако этот конкретный красный карлик вел себя необычно: он вращался вокруг центральной точки по обычному графику.

Доктор Килпатрик отмечает: "Спектроскопические линии в этих данных позволили нам определить, что красный карлик движется взад и вперед очень быстро, с точно таким же двухчасовым периодом, что и радиоимпульсы".

Это возвратно-поступательное движение говорит о том, что красный карлик притягивался гравитацией второй, скрытой звезды. Внимательно наблюдая за этими движениями, доктор Килпатрик рассчитал, что эта вторая звезда имеет массу, равную массе типичного белого карлика.

Белые карлики - это мертвые звезды, у которых израсходовано все ядерное топливо и они сбросили свои внешние слои, оставив после себя только горячее плотное ядро, пишет Daily Mail.

Но поскольку эти звезды такие тусклые, их можно увидеть только в самые мощные телескопы, что объясняет, почему исследователи не могли наблюдать их непосредственно.

Исследователи полагают, что, когда белый и красный карлики вращаются вокруг центральной точки, их магнитные поля сближаются настолько, что могут взаимодействовать и генерировать всплеск радиоволн.

Примерно 1600 лет спустя эти радиоволны достигают Земли в виде таинственных радиоимпульсов, которые были обнаружены в базе данных доктора де Рюйтер.

Доктор Килпатрик рассказывает: "Почти в любом случае его масса и тот факт, что он слишком слаб, чтобы его можно было разглядеть, означают, что это, должно быть, белый карлик. Это подтверждает ведущую гипотезу о происхождении двойных белых карликов и является первым прямым доказательством существования систем-предшественниц долгопериодических радиопереходов".

В дальнейшем исследователи надеются, что их исследование вдохновит других астрономов рассматривать двойные системы как возможный источник необычных радиоимпульсов. Это могло бы помочь нам понять многие таинственные источники энергии, которые были обнаружены по всему Млечному Пути.