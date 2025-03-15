В СМИ объяснили, что движет китайской индустрией космических запусков

Китай активно наращивает мощности своей коммерческой космической отрасли, стремясь догнать мировых лидеров, таких как SpaceX. Как сообщает SpaceNews, за этим процессом стоят государственная поддержка и амбиции частных компаний. Одним из ярких примеров стала компания Orienspace, основанная четыре года назад. Её ракета Gravity-1 может вывести на низкую орбиту до 6,5 тонн груза — это рекорд для китайского коммерческого сектора.

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Что движет этим ростом? Во-первых, Китай хочет создать свои аналоги спутниковых систем, вроде Starlink от SpaceX, с проектом из 13 тысяч спутников. Во-вторых, государство активно поддерживает компании, строя заводы и предоставляя капитал. Например, в провинции Шаньдун, где базируется Orienspace, создаётся космический центр для сборки и испытаний ракет. Основатель компании Яо Сонг рассказал, что их цель — запускать до 100 многоразовых ракет в год и снизить стоимость запуска ниже, чем у Falcon 9 от SpaceX, где сейчас цена составляет около $ 2700 за килограмм груза.

Многоразовые ракеты — это технология, позволяющая использовать одну и ту же ракету несколько раз, что резко снижает затраты. Китай пока отстаёт в этом от США, но копирует их подход, вдохновляясь успехами SpaceX. Эксперт Блейн Кёрсио отметил, что каждый шаг SpaceX внимательно изучается в Китае. Впереди у страны много работы: нужно освоить сложные технологии и увеличить частоту запусков. Но с поддержкой властей и энтузиазмом компаний вроде Orienspace Китай намерен стать серьёзным игроком в глобальной космической гонке.