Появились опасения насчет возвращения на Землю застрявших на МКС американских астронавтов

Недавний взрыв ракеты SpaceX вызвал опасения, что застрявшие на МКС астронавты НАСА могут задержаться в космосе еще дольше или даже хуже. Перед SpaceX была поставлена задача доставить Суниту Уильямс и Барри Уилмора домой с Международной космической станции в конце этого месяца. Но неудачный запуск космического корабля Starship заставил многих задуматься о том, сможет ли SpaceX доставить астронавтов обратно в целости и сохранности.

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Волна беспокойства прокатилась по социальным сетям несмотря на то, что Starship - это совершенно другой космический корабль, чем тот, который должен вернуть Уильямс и Уилмора домой в этом месяце, пишет Daily Mail.

"SpaceX Илона Маска взорвал еще один Starship! FAA (Федеральное управление гражданской авиации США – «МК») вынуждено приостановить полеты. Это тот парень, который хочет вернуть домой астронавтов, застрявших на МКС", - написал пользователь соцсети X.

Другой пользователь написал: "Пусть этот полет Starship не станет предзнаменованием для миссии Spacex по спасению астронавтов, застрявших на МКС".

Еще один пользователь призвал Маска "отойти, пока он кому-нибудь не навредил".

Однако эксперты сообщили DailyMail.com, что взрыв Starship не является основанием полагать, что капсула Crew-9 Dragon, которая доставит застрявших астронавтов домой, выйдет из строя.

Но Майк Правика, профессор физики из Университета Невады, выразил обеспокоенность тем, что частные компании, занимающиеся космическими полетами, "откусывают гораздо больше, чем могут прожевать, когда речь заходит о чем-то столь сложном и техническом, как космические путешествия".

"Поскольку Илон Маск и Дональд Трамп, похоже, прекращают финансирование научных исследований в Америке, а также высшего образования в области науки и техники, я глубоко обеспокоен будущим космических путешествий в США, - комментирует профессор Правика. – Особенно, когда им руководят бизнесмены, а не ученые и инженеры".

После запуска космический корабль Starship вышел из-под контроля на 10-й минуте полета и разлетелся на миллионы осколков, что вызвало сбои в полете и хаос в воздушном сообщении, поскольку с неба посыпались обломки.

"Надеюсь, с двумя астронавтами, застрявшими на мели, такого не случится", - поделился тревогами другой пользователь, сославшись на видео, на котором видно, как Starship распадается над Карибским морем.

Другие американцы призвали президента Дональда Трампа и НАСА остановить Маска, назвав его "сумасшедшим".

Маск признался в соцсети X, что Starship "потерпел неудачу" во время летных испытаний: "Но мы многому научились при создании новой конструкции корабля и во время полета".

Ракета стартовала с "Звездной базы" в Бока-Чика, штат Техас. Ракета-носитель "зафиксировала посадку" при возвращении на Землю, встав прямо на "палочки для еды", как и предполагалось. Но всего через 10 минут полета, который, как ожидалось, должен был занять около часа, ракета начала выходить из-под контроля, когда отказали четыре из шести двигателей.

"Привет, Президент! Вы видели, что ракета Илона Маска Starship снова взорвалась! Пожалуйста, не делайте одолжений нашим астронавтам. НАСА, остановите этого сумасшедшего", - написал один пользователь соцсети X вскоре после провала миссии.

Но Брайан Шмидт, доцент кафедры механики и аэрокосмической инженерии в Университете Кейс Вестерн Резерв, в комментарии DailyMail.com отметил: "Я не верю, что есть какие-либо основания связывать отказ Starship с каким-либо снижением вероятности успеха миссии по возвращению наших астронавтов с МКС".

Шмидт объяснил, что Dragon — это космический корабль, который может доставить астронавтов на Землю. А безопасность и возможности капсулы "неоднократно подтверждались, что является лучшей гарантией, которую вы можете получить в космическом полете".

"Полет в космос по своей сути опасен, и риск всегда присутствует, но использование проверенной системы и платформы - лучший способ снизить риск", – подчеркивает Daily Mail .

Уильямс и Уилмор стартовали на МКС 5 июня 2024 года, предполагалось, что они пробудут на Международной космической станции восемь дней, напоминает Daily Mail. Но проблемы возникли с их стартовой капсулой Boeing Starliner до и после ее стыковки с орбитальной лабораторией. После нескольких месяцев обсуждений НАСА отозвало капсулу обратно на Землю без экипажа.

Илон Маск недавно рассказал, что предлагал вернуть бедолаг-астронавтов домой шесть месяцев назад, но администрация Байдена отказалась, потому что это позволило бы Трампу "хорошо выглядеть" во время президентской гонки 2024 года.

В конце января президент Трамп сказал, что он велел Маску "забрать" Уильямс и Уилмора, которые были "фактически брошены" администрацией Байдена. В то время перед SpaceX уже стояла задача вернуть экипаж Starliner домой, отмечает Daily Mail.

Но всего через две недели после заявления Трампа НАСА внесло коррективы, позволившие Уильямс, Уилмору и астронавтам Crew-9 покинуть МКС на две недели раньше, чем планировалось.

Несмотря на то, что взрыв Starship не предвещает ничего хорошего для SpaceX, нет никаких реальных доказательств того, что капсула Crew-9 Dragon выйдет из строя, полагает Daily Mail.

И Трамп, и Маск выразили уверенность в способности SpaceX безопасно доставить астронавтов Starliner на Землю. Во время недавнего выступления в подкасте Джо Рогана "The Joe Rogan Experience" Маск сказал, что только космический корабль SpaceX может доставить астронавтов обратно на Землю.

"Больше никто не может этого сделать, - уверяет миллиардер. - Космический корабль SpaceX Dragon - единственный, который считается достаточно безопасным, чтобы вернуть их обратно”.

Капсулы Dragon компании SpaceX успешно доставили девять экипажей астронавтов на МКС и обратно. Когда миссия Crew-8 вернулась с МКС в октябре прошлого года, один астронавт был госпитализирован ночью из-за нераскрытой медицинской проблемы, но неясно, была ли эта проблема связана с обратным полетом. Если не считать этого инцидента, на сегодняшний день ни один астронавт не пострадал во время полетов Crew Dragon на МКС.

Как бы то ни было, компания SpaceX сформировала экипаж астронавтов, которые сменит на Международной космической станции Суни Уильямс и Бутча Уилмора из НАСА, что позволит им вернуться домой из девятимесячного «плена» в космосе. Миссия "Экипаж-10" (Crew-10), являющаяся частью обычной ротации персонала, проводимой совместно НАСА и SpaceX, стартовала в пятницу в 19:03 по восточному времени из Космического центра Кеннеди во Флориде. Капсула SpaceX Dragon, установленная на одной из ракет Falcon 9 компании, отправила на орбиту четырех астронавтов экипажа из 10 человек - Энн Макклейн и Николь Айерс из НАСА, Такуюю Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований и космонавта Роскосмоса Кирилла Пескова. Ожидается, что четыре члена экипажа пристыковаются к космической станции около 11:30 вечера по восточному времени в субботу. Они проведут несколько дней, проходя “переходный период” с Уильямс, Уилмором и их коллегами-астронавтами из экипажа №9, Ником Хейгом из НАСА и Александром Горбуновым из Роскосмоса. Капсула Crew-9 Dragon была пристыкована к космической станции в сентябре. Если все пойдет по плану, Уильямс, Уилмор, Хейг и Горбунов поднимутся на борт космического корабля Crew-9 и отправятся обратно на Землю 19 марта.

Как отмечает Си-эн-эн, НАСА планировало, что Уильямс, Уилмор и другие астронавты экипажа №9 вернутся на землю уже в воскресенье. Однако их отправление зависит от благополучного прибытия спасательной команды — и SpaceX отменила попытку запуска миссии Crew-10 в среду из-за проблем с наземными системами стартовой площадки компании.

Новая дата ближе к дате вылета в конце марта, которую НАСА сообщило астронавтам в декабре, прежде чем SpaceX решила заменить капсулу Dragon, которая использовалась для полета экипажа №10, в попытке ускорить возвращение Уильямс и Уилмора. Попытки запуска обычно отменяются из-за технических проблем, но небольшая задержка с отправкой Crew-10 в космос вновь вызвала разговоры о том, что Уильямс и Уилмор “застряли на мели” в космосе.