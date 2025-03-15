Crew Dragon с россиянином стартовал к МКС

Корабль SpaceX Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщает Telegram-канал Shot.

© Lenta.ru

К МКС полетели космонавт «Роскосмоса» (РФ) Кирилл Песков и астронавты NASA (США) Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA (Япония) Такуя Ониси.

Ранее компания SpaceX менее чем за час до старта отменила запуск многоразового космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10, намеченный на 13 марта. Причиной этого НАСА назвало неисправность в гидравлической системе опорного рычага ракеты Falcon 9 на стартовой площадке.