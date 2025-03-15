Корабль Crew Dragon с Кириллом Песковым 16 марта должен пристыковаться к МКС

16 марта в 06.30 мск корабль Crew Dragon, который стартовал сегодня рано утром с мыса Канаверал, должен причалить к модулю Harmony американского сегмента МКС. Путь от космодрома до космической станции займет 28,5 часа.

© Российская Газета

В составе миссии Crew-10 летит россиянин Кирилл Песков. В одной команде с ним американцы Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также японский астронавт Такуя Ониси.

Эта звездная командировка для Кирилла первая. Ему 35 лет. Родился в Кызыле, среднюю школу окончил в городе Назарово Красноярского края. В 2012 году получил специальность "летная эксплуатация воздушных судов" (квалификация "инженер") в Ульяновском высшем авиационном училище гражданской авиации (ныне Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева).

До отряда космонавтов бороздил воздушные дороги: вторым пилотом возил авиапассажиров на Boeing 737, Boeing 757 и Boeing 767. Налетал более 3 тысяч часов. А в 2017-2018 годах принял участие во втором открытом наборе в отряд космонавтов. Прошел строжайший отбор…

И вот теперь прокладывает свой первый космический маршрут. Кирилл будет работать на борту МКС в составе экипажа 72-й и 73-й экспедиций. Командировка продлится полгода. Возвращение Crew-10 на Землю запланировано на июль.

В июле 2022 года было подписано соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских Crew Dragon и американских астронавтов на российских "Союзах МС".

Перекрестные полеты отвечают интересам и России, и США: добавляют больше уверенности в безопасности на орбите. При отмене или существенной задержке запуска любого из кораблей они обеспечивают присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания, соответственно, российского и американского сегментов станции.

Осенью 2022 года на станцию на Crew Dragon прилетела Анна Кикина. В марте и августе 2023-го - Андрей Федяев и Константин Борисов. В марте 2024-го на корабле Илона Маска полетел Александр Гребенкин. 30 сентября к МКС причалил корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9, в который вошел Александр Горбунов. А вот теперь с Crew-10 на орбиту летит Кирилл Песков.

Между тем, жизнь на космической станции бурлит. Новый экипаж ждут космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Дональд Петтит, Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс. С пополнением станет теснее: бок о бок будут работать одиннадцать человек.

На днях Алексей Овчинин принял командование МКС от Суниты Уильямс. В присутствии всего экипажа американка вручила россиянину символический ключ от станции. Церемония завершилась традиционными ударами в корабельный колокол.

А впереди пересменка экипажей кораблей Crew Dragon. Через несколько дней после прибытия миссии Crew-10 ожидается возвращение на Землю корабля Crew Dragon с экипажем Crew-9. Что называется, чемоданы уже пакуют Александр Горбунов, Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

Напомним: у Барри и Суниты своя история, достойная самого крутого блокбастера. Они прилетели на станцию 6 июня 2024 года на корабле Boeing Starliner. Как планировалось, должны были отработать на МКС неделю. Однако из-за неполадок с кораблем застряли на орбите на несколько месяцев.

В NASA после долгих консультаций и обсуждений решили не рисковать с возвращением на проблемном Starliner его экипажа. Безопасность людей превыше всего. 7 сентября Starliner отстыковался от МКС в беспилотном режиме. А чуть позже на МКС прибыл Crew Dragon с сокращенным вдвое экипажем миссии Crew-9: два места на борту специально "зарезервировали" для Уилмора и Уильямса. Теперь они вернутся на Землю на корабле Илона Маска.