Вэнс уверен в достижении соглашения по продаже TikTok к апрелю

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что соглашение о продаже TikTok, которое позволит социальной сети продолжить работу в США, скорее всего, будет достигнут к 5 апреля.

Об этом он сообщил в интервью NBC News на борту самолета Air Force Two.

"Почти наверняка <...> будет достигнуто соглашение, которое, как я считаю, удовлетворит наши опасения в области национальной безопасности и позволит создать отдельную американскую структуру TikTok", - отметил Вэнс.

20 января президент США Дональд Трамп после своей инаугурации подписал исполнительный указ, который призван отсрочить блокировку этой платформы в США как минимум на 75 дней (до 5 апреля). Он также заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны иметь право на половину TikTok, однако не пояснил, что именно это означает. Трамп ранее говорил, что "тепло относится" к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах в ноябре 2024 года. Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в комментарии для ТАСС сравнил с грабежом ситуацию вокруг возможного запрета TikTok в США.

46-й президент США Джо Байден в 2024 году подписал закон, вынуждающий китайскую корпорацию ByteDance продать или прекратить деятельность TikTok на территории США до 19 января 2025 года. По данным телекомпании CNBC, администрация США подбирает потенциальных претендентов на покупку 50% акций TikTok.