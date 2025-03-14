Британские правозащитники оспорили приказ властей против Apple

Две правозащитные организации — Privacy International и Liberty — подали жалобу в британский Трибунал по надзорным полномочиям (IPT), чтобы оспорить приказ правительства Великобритании. Этот приказ обязывает компанию Apple создать «чёрный ход» в зашифрованные данные пользователей, что угрожает их конфиденциальности по всему миру.

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Речь идёт о функции Advanced Data Protection (ADP), введённой в iOS 16.2 в 2022 году. Она использует сквозное шифрование — технологию, которая делает данные, такие как фото, заметки и резервные копии в iCloud, недоступными даже для самой Apple. Приказ требует от Apple предоставить властям доступ к этим данным. Однако это касается не только британцев, но и всех пользователей Apple в мире, что вызывает тревогу у экспертов по безопасности.

Правозащитники настаивают, чтобы апелляция Apple рассматривалась публично, а не за закрытыми дверями, как это часто бывает в IPT. Они считают, что приказ нарушает права на свободу слова и приватность. «Секретный приказ подрывает безопасность миллионов людей, полагающихся на шифрование», — заявила Каролин Уилсон Палоу из Privacy International. В дело вмешались и британские СМИ, требуя открытого слушания. Тем временем в США власти проверяют, не нарушает ли этот приказ соглашение CLOUD Act, ограничивающее доступ к данным американцев.