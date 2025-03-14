Google представила Gemini с персонализацией: ИИ, который вас знает

Google официально запустила новую версию своего ИИ — Gemini с функцией персонализации. Теперь подписчики Gemini и Gemini Advanced могут использовать эту экспериментальную модель через веб-интерфейс. Главная особенность — возможность подключения к истории поиска Google, что позволяет ИИ давать более точные и полезные ответы, основанные на ваших интересах.

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Как это работает? Когда вы задаёте вопрос, Gemini анализирует ваш запрос и решает, может ли история поиска улучшить ответ. Например, если вы ищете идеи для отпуска, ИИ вспомнит, какие места вы недавно гуглили, и предложит что-то подходящее. При этом Google уверяет: вы сами решаете, делиться ли данными, и можете отключить эту функцию в любой момент.

Ранее в приложении Google уже находили намёки на такую модель, и вот она стала реальностью. В будущем Gemini планирует подключаться к другим сервисам, вроде YouTube или Google Photos, чтобы стать ещё умнее. Пока это эксперимент.