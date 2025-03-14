Facebook* открыл возможность зарабатывать на «Сторис»

*Meta, владеющая *Facebook, объявила о запуске новой функции: теперь блогеры смогут зарабатывать на своих «Сторис».Доходы будут зависеть от количества просмотров, но есть условие: истории должны быть публичными, то есть доступными всем пользователям, а не только друзьям.

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Эта возможность уже доступна по всему миру для тех, кто участвует в программе монетизации контента *Facebook. Если блогер ещё не подключён к ней, он может подать заявку.

*Meta активно пытается привлечь людей в *Facebook, чья аудиитория если не падает, то не увеличивается теми же темпами, что раньше. Ранее в этом году компания запустила бонусную программу, предлагая до 5000 долларов тем, кто переключится с других соцсетей и будет регулярно выкладывать контент.

*Facebook рассчитывает, что новые способы заработка помогут удержать блогеров.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена