Ученый НАСА привел жесткое доказательство против идеи «плоской» Земли

Одна из самых громких теорий заговора всех времен, которая вызвала множество видеороликов и постов в социальных сетях, утверждает что Земля плоская. Но доктор Джеймс Гарвин, главный научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда НАСА, на вопрос "Откуда мы знаем, что Земля не плоская?" имеет красноречивый ответ.

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Начиная с 16-го века, великие мореплаватели исследовали нашу Землю на кораблях, такие как английский сэр Фрэнсис Дрейк и португальский Фердинанд Магеллан, отмечает Джеймс Гарвинг. Эти первопроходцы отправились в путь, потому что знали, что Земля круглая, что позволяет им пересечь один океан и вернуться домой другим путем.

"Они впервые обошли Землю по морю, - сказал доктор Гарвин, выпускник Университета Брауна, специалист по планетарным наукам о земле. - Если бы Земля была плоской, они бы уплыли с другого конца”.

Конечно, гораздо раньше – более 2000 лет назад – человечество впервые осознало истинную форму нашей планеты, пишет Daily Mail. Греческий философ Пифагор предположил, что Земля круглая примерно в 500 году до нашей эры, но примерно в 350 году до нашей эры Аристотель объявил Землю сферой. Этот вывод был основан на наблюдениях Аристотеля о том, какие созвездия можно увидеть на небе, удаляясь все дальше и дальше от экватора.

"Это было волшебным открытием для греков и египтян, которые могли видеть по движению звезд и по движению солнца, - рассказал доктор Гарвин. – Они восприняли эту информацию, и она распространилась на времена великих мореплавателей, которые исследовали нашу Землю на кораблях".

Перенесемся в 20-й и 21-й века, призывает Daily Mail: астронавты смогли собственными глазами увидеть потрясающую кривизну Земли.

"На заре космической эры, в конце 1950-х и 1960-х годах, мы смогли своими глазами убедиться, что наш прекрасный дом представляет собой великолепный круглый объект, известный как сфера, - сказал эксперт. – И это было действительно особенным – мы оказались в контексте нашей солнечной системы и нашей Вселенной".

С помощью роботизированных зондов, оснащенных камерами, кривизна Земли также была хорошо видна уже давно.

Но также нельзя отрицать тот простой факт, что солнце садится в разное время в разных местах, продолжает Daily Mail. Если бы Земля была плоской, то тени были бы одинаковой длины, независимо от местоположения.

Недавно известный поклонник плоской Земли был поражен еще одним доказательством того, что Земля имеет сферическую форму, во время поездки в Антарктиду. Ютубер Джеран Кампанелла увидел, что летом в южном полушарии солнце не заходит, развенчивая мнение о том, что Антарктида – это ледяная стена на краю плоской Земли, где солнце то появляется, то скрывается из виду.

Наконец, доктор Гарвин также указывает на другие тела в нашей Солнечной системе, которые также имеют сферическую форму – луны, планеты и даже наше солнце.

"У нас большое круглое солнце, красивая круглая Земля и круглый Марс, - добавил эксперт. – Округлость нашей солнечной системы и нашей Вселенной - это нечто особенное, и мы должны принять это, поскольку понимаем, почему наша планета не плоская".

На днях новое исследование показало, что люди, которые верят в теории заговора, такие как плоская Земля, могут страдать от недостатка сна, пишет Daily Mail. На самом деле, плохой сон может подпитывать убеждения в заговоре, вызывая "снижение когнитивных функций", сообщают ученые из Ноттингемского университета. И чем больше люди проводят времени за чтением заговоров онлайн в предрассветные часы, тем сильнее это сказывается на их сне, создавая тягучий цикл. Другое недавнее исследование показало, что люди, которые верят в теории заговора, более склонны к злопыхательству.