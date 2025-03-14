Роскосмос показал, как со спутников выглядел накрывший Москву шторм

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» в пятницу, 14 марта, показала, как со спутников выглядел шторм, обрушившийся на столицу.

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— Роскосмос следит за прохождением циклона, который сегодня обрушился на столицу, — говорится в сообщении.

Снимок был сделан с помощью российского спутника гидрометеорологического обеспечения второго поколения серии «Электро-Л» и «Арктика-М» — планируемой группировки из четырех гидрометеорологических спутников на базе платформы «Навигатор» и на основе аппаратуры «Электро-Л», передает Telegram-канал госкорпорации «Роскосмос».

14 марта в Москве начался девятибалльный шторм с порывами ветра до 24 метров в секунду. О непогоде предупредили ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец и мэр столицы Сергей Собянин. Он призвал жителей и гостей города не укрываться под деревьями и не парковать автомобили рядом с неустойчивыми конструкциями. Мэр Москвы также заверил, что все профильные городские службы перевели в режим повышенной готовности. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, порывистый ветер утихнет к 22:00.