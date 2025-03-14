"Прогресс МС-31" испытали и отправили на Байконур
Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") завершила испытания грузового корабля "Прогресс МС-31", он отправлен на космодром Байконур для подготовки к запуску на Международную космическую станцию (МКС).
Об этом сообщили в Роскосмосе.
"В Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева завершились заводские контрольные испытания грузового корабля "Прогресс МС-31", и сегодня его отправили на космодром Байконур для подготовки к запуску на Международную космическую станцию", - сказали в Роскосмосе.
Там отметили, что корабль в полном объеме прошел автономные испытания бортовых систем и электрические испытания служебного оборудования и аппаратуры.
"После окончания комплексных, пневмовакуумных и приемосдаточных испытаний специалисты РКК "Энергия" выполнили выходной контроль и погрузили "Прогресс МС-31" в железнодорожный транспортный агрегат", - добавили в госкорпорации.