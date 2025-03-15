В Казани ученые из 12 стран обсуждают сохранение снежного барса

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В Казани впервые открылась Международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий". Она собрала представителей 12 стран, озабоченных судьбой исчезающего вида - ирбиса.

В Казани ученые из 12 стран обсуждают сохранение снежного барса
© Российская Газета

В форуме участвуют страны ареала снежного барса - Афганистан, Бутан, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Среди гостей ученые с мировым именем - Билал Хабиб из Индии, Кун Ши из Китая. На пленарной сессии выступили глава Татарстана Рустам Минниханов и глава Республики Алтай Андрей Турчак.

Казалось бы, как отношение к ирбису имеет Казань? Достаточно взглянуть на герб Татарстана, где красуется крылатый барс - это животное волжские булгары, предки татар, считали своим покровителем.

В 2022 году инициативе главы РТ Рустама Минниханова в Республике Алтай начали создавать центр "Снежный барс", где в естественной среде обитания будут разводить этих животных.

"Татарстан был инициатором включения программы сохранения снежного барса в федеральную программу сохранения биоразнообразия в рамках национального проекта "Экология". Снежный барс является символом нашей республики, он же является тотемным животным всех тюркоязычных народов, и наша задача, как потомков, его сохранить", - отметил на открытии конференции министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Если же говорить не о локальном, а глобальном значении снежного барса, то по мнению ученых, он является индикатором здоровья и устойчивого развития горных экосистем.

Председатель наблюдательного совета Межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис" Али Узденов напомнил, что еще в прошлом десятилетии численность ирбисов в России составляла около 10 особей. Сейчас ее удалось увеличить до 87.

"Впервые в 2024 году силами энтузиастов мы первый всероссийский учет снежного барса, - напомнил он. - Было пройдено около 3000 километров, проверено более 400 фотоловушек, изучено 200000 фотографий. Нам удалось с помощью искусственного интеллекта выявить, что на территории горного Алтая обитает 54 барса, в Республике Тува - 15, в Красноярского крае - 1, Бурятии - 7. К сожалению, на территориях Иркутской области и Хакасии, где когда-то обитал снежный барс, его обнаружено не было".

Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Ирина Маканова отметила, что численность ирбиса в России составляет менее двух процентов от общей численности вида в мире. Его выживание во многом зависит от сохранения трансграничных связей с основным ядром группировки этого вида в Монголии, в Восточном Казахстане и Северо-Западном Китае.

Главные угрозы для ирбиса - уничтожение браконьерами и скотоводами, сокращение кормовой базы и территории местообитания. Ирина Маканова привела примеры, как можно решать некоторые из этих проблем. Так, в природном парке "Тыва" в 2022 году было создано компенсационное стадо мелкого рогатого скота. Если снежный барс задирает домашнего барана, то скотовод получает натуральную компенсацию. Разумеется, одновременно нужно проводить и просветительскую работу, объяснять чабанам, что ирбисы краснокнижный вид и его нельзя убивать.

Что касается браконьеров, то к борьбе с ними помимо государственных инспекторов следует подключать волонтеров, вовлекать местное население.

Работает Минприроды РФ и над расширением сети особо охраняемых природных территорий. Пока под защитой государства находится только 16 процентов ключевых мест обитания снежного барса.

По словам Ирины Макановой, к 2030-2035 годам популяцию ирбисов в России планируют увеличить до 150 особей.

В завершении первого дня конференции была принята Казанская резолюция по сохранению снежного барса.

Прямая речь

Глава Татарстана Рустам Минниханов:

"Республика Алтай это идеальное место для создания центра "Снежный барс". Полная поддержка руководства. Разве мы можем позволить, чтобы барс исчез? Девяносто особей, мы огромная страна! Вот в Китае их 4000! Мы видим, что этот форум собрал все страны и регионы, где барс обитает. Мы едины. И я считаю, что сегодняшняя резолюция будет иметь хорошее продолжение".
Наука и техника
Александр Шадриков
Ирина Маканова
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