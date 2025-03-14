Лунный модуль Blue Ghost прислал снимки затмения

Красная Луна обернулась «бриллиантовым кольцом». Именно так назвали солнечное затмение, увиденное на снимках с Луны, руководители миссии Blue Ghost из американской компании Firefly Aerospace.

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Лунное затмение состоялось в пятницу, 14 марта. Наш естественный спутник полностью погрузился в тень Земли в 9.26 по московскому времени и пробыл в таком положении больше часа — 65 минут. Но москвичам увидеть Красную Луну не довелось в отличии от жителей Северной Америки, Чукотки и Камчатки.

А в это время на Луне посадочный модуль Blue Ghost («Голубой призрак») навел свою широкоугольную камеру, расположенную на верхней палубе, на солнечное затмение, которое также произошло из-за того, что Земля оказалась между Луной и Солнцем.

Blue Ghost – посадочный лунный модуль, который находится на нашем естественном спутнике, в Море Кризисов, со 2 марта. Съемки солнечного затмения предполагались, но не входили в обязательный перечень задач «Голубого призрака». И вот, буквально за два дня до впадения в «спячку» (16 марта, с наступлением ночи на Луне, аппарат должен отключиться) ему повезло сделать снимки удивительного солнечного затмения, второй раз в истории лунных космических миссий. Первые, но, конечно, более худшего качества, присылал еще в 1967 году аппарат Surveyor-3.

На первом снимке от Blue Ghost Земля только-только начала находить на солнечный диск, а потому ее почти не видно из-за его лучей. Второй кадр, с тем самым «бриллиантовым кольцом» был получен в 3.30 утра по центральному поясному времени 14 марта.

Полная фаза солнечного затмения, при взгляде из Моря Кризисов, длилась приблизительно 2 часа и 16 минут, начиная с 1.18 по центральному поясному времени (CST).