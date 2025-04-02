Почему место захоронения святого Патрика — историческая загадка?

День святого Патрика отмечают по всему миру — его можно назвать одним из самых известных христианских святых. Однако место его смерти даже спустя много столетий остается предметом споров и научных изысканий. Портал popsci.com рассказал, кем был святой Патрик и почему его могила до сих пор считается загадкой.

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Хотя в реальности он не использовал барабан, чтобы прогнать всех змей из Ирландии, Патрик был настоящим человеком. Если точнее, миссионером V века, которому приписывают распространение христианства в Ирландии. Он родился в Британии, но был захвачен и угнан в рабство ирландскими рейдерами в возрасте 16 лет. Шесть лет в рабстве вновь разожгли в Патрике христианскую веру и фундаментально изменили его мировоззрение. Хотя сначала он сомневался в своих способностях как миссионера, он вернулся в Ирландию в 433 году, где крестил массы. Большинство исторических источников утверждают, что он умер 17 марта 461 года.

Львиная доля информации о святом Патрике, дошедшая до нашего времени, содержится в двух коротких текстах. В «Исповеди» он описал свою духовную автобиографию, а в «Послании к воинам короля Коротика» — осудил гонения ирландских христиан со стороны британцев. Но при этом популярная культура зачастую игнорирует эти исторические документы.

Для историков и археологов нет ничего удивительного в том, что останки святого Патрика часто выступают предметов горячих дебатов. Превознесение тел почитаемых предков и уважаемых людей роднит многие организованные религии, и католицизм — не исключение. Многие церкви по всему миру хранят реликвии святых, потому что для них важно было иметь осязаемую связь с собственными покровителями. Так, церковь святого Патрика в Арме, согласно историческим текстам, имела реликвии из Рима.

Помимо этого, в прошлом реликвии святых являлись объектом большого престижа для церквей. Иногда они даже боролись друг с другом за мощи, а некоторые ценные предметы были украдены. Так или иначе, Арма сохраняла статус самой могущественной церкви в Ирландии на протяжении многих веков, хотя так было не всегда. В дошедших до нашего времени текстах из 600-х годов Арма будто бы пытается выкрутиться из неловкой ситуации и объяснить, почему у церкви нет могилы или гробницы святого Патрика.

По мнению историков, если бы церковь действительно имела доступ к мощам Патрика, то, скорее всего, их повторно захоронили бы в ходе отдельной церемонии.

История о том, что Патрик якобы похоронен в Даунпатрике, тоже основана на пропаганде конца XII века. В 1185 году англо-нормандский рыцарь Джон де Курси якобы инсценировал «открытие» реликвий, принадлежавших трем святым, включая Патрика. Он заявил, что выкопал его тело и перенес реликвии в новую гробницу в Даунпатрике. Хотя у историков нет никакого способа выяснить, действительно ли захороненные кости принадлежат святому Патрику: научный анализ не может подсказать, чьи это останки на самом деле. Тем не менее, исторические улики по-прежнему указывают на то, что он похоронен где-то в Даунпатрике.