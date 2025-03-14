Ученые нашли жуткий человеческий след на дне Марианской впадины

Ученые обнаружили на дне Марианской впадины высокие концентрации метилированной ртути, сообщает EurekAlert.

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По данным платформы, исследователи связывают это с человеческой деятельностью — промышленными процессами.

«Большая часть ртути попадает в океан именно из-за промышленных процессов», — сказано в материале.

Отмечается, что грунт отбирали с помощью батискафа Deep Sea Warrior на глубине до девяти километров. По мнению ученых, следы могли появиться на глубине от сжигания угля или топлива. Специалисты считают, что дальнейшее загрязнение океана может привести к ухудшению экосистемы.

Ранее затонувшую гору с тремя вулканами обнаружили ученые у берега канарского острова Лансароте. Как отмечается, место напоминает мифическую Атлантиду. Гору нашли во время исследования морского дна у восточного побережья Лансароте с помощью дистанционно управляемого аппарата.

До этого стало известно, что обнаруженный в 2011 году 20-метровый неопознанный объект в каньоне подводной горы в Ботническом заливе Балтийского моря имеет природное происхождение. К такому выводу пришли геологи из Стокгольмского университета, которые изучили породы, взятые с сооружения. По их мнению, объект мог сформироваться во время ледникового периода 140 тысяч лет назад.