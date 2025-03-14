Ученые сделали новое открытие в изучении эволюции змей

Исследователи из Мичиганского университета изучили 110 видов змей из регионов от Колорадо до Перу и обнаружили, что многие из них отражают ультрафиолетовый (УФ) свет по-разному. Для этой работы ученые использовали камеры со специальными объективами и светофильтрами, которые фиксируют истинный УФ-свет, невидимый для человеческого глаза, а также цветовой стандарт (белый круг) для измерения отражения.

© Naukatv.ru

Исследование, опубликованное в Nature Communications, показывает, что привычные для нас яркие цвета – лишь малая часть спектра, доступного миру природы.

УФ-цвет змей играет важную роль в их экологии. Например, древесные змеи, ведущие ночной образ жизни, ультрафиолет отражают лучше, чем другие, что может служить маскировкой от хищников, особенно птиц, тоже способных видеть ультрафиолет.

Исследователи также протестировали множество переменных, включая возраст, пол, среду обитания и эволюционную историю.

Одним из неожиданных результатов стало отсутствие различий в УФ-окраске между самцами и самками, что указывает на то, что этот признак, в отличие от многих репродуктивных характеристик, не зависит от пола. Это означает, что эволюционно змеи не отличались по цвету, как это наблюдается у большинства видов животного мира.

Как отметил соавтор исследования Элисон Дэвис Рабовски: