Владельцы нового iPhone массово жалуются на проблемы с наушниками

Пользователи нового iPhone 16e пожаловались на проблемы с воспроизведением музыки через Bluetooth. Об этом сообщает портал 9to5Mac со ссылкой на публикации на форумах.

© Apple

Согласно источнику, обсуждения проблемы активно ведутся на Apple Support Community, Reddit и в соцсети X (ранее Twitter). Так, при подключении беспроводных наушников к iPhone 16e регулярно прерывается звук.

Жалобы начали поступать сразу после старта продаж устройства, который состоялся две недели назад. При этом, как утверждают пострадавшие, сбой характерен исключительно для iPhone 16e — другие модели iPhone при подключении тех же наушников функционируют корректно.

Некоторые пользователи сообщают, что проблема возникает даже при замене iPhone 16e на новый по гарантии. Несмотря на многочисленные жалобы, Apple пока не признала проблему официально и не дала комментариев относительно ее исправления.

iPhone 16e был представлен в феврале. Он получил чип Apple A18, одну камеру на 48 Мп, 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 Гц, Face ID, разъем USB-C и 5G-модем Apple — впервые среди всех гаджетов компании.