Китай открыл миссию по возвращению образцов с Марса для иностранцев

Китай открыл двухпусковую миссию по возвращению образцов с Марса для участия иностранных партнеров. На это обратило внимание издание SpaceNews.

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Согласно заявлению, распространенному Китайским национальным космическим управлением, международные партнеры могут принять участие в миссии Tianwen-3, разместив на соответствующем аппарате собственное полезную нагрузку. Всего для международных партнеров китайская сторона выделила до 15 килограммов на аппарате Earth Return Orbiter (ERO) и еще 5 килограммов на аппарате Mars orbiter (MO).

Свои предложения заинтересованные стороны могут направить Китайскому национальному космическому управлению до 30 июня 2025 года. После отбора кандидатов летные модели полезных нагрузок должны быть доставлены в Китай в 2027-м для запуска в 2028-м.

В сентябре 2024 года издание со ссылкой на главного конструктора Tianwen-3 Лю Цзичжуна напомнило, что соответствующая миссия предполагает два пуска тяжелой ракеты Long March 5. В рамках одного из них носитель выведет посадочный и взлетный аппараты, а в рамках другого — орбитальный и возвращаемый модули.