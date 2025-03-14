Анонсировано масштабное обновление для российского смартфона «Р-Фон»

НТЦ ИТ «РОСА» представил мобильную операционную систему Rosa Mobile 2.0 для смартфона «Р-Фон». Об этом сообщает портал iXBT.

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Среди ключевых обновлений отмечают ускоренный и упрощенный процесс первого запуска, переработанный дизайн и новые анимации интерфейса. Появилась поддержка USSD-запросов, а также возможность использовать устройство в качестве точки доступа Wi-Fi с настройкой параметров безопасности, таких как шифрование WPA/WPA2 и задание пароля. Почтовый клиент получил усовершенствованный механизм синхронизации, а при подключении к Wi-Fi теперь можно установить статический MAC-адрес.

Для упрощения миграции пользователей в новой версии отечественной операционной системы предусмотрено приложение для переноса контактов с Android-смартфонов на «Р-Фон» по Bluetooth. Дополнительно обновлен эмулятор Android, который теперь поддерживает ограничение потребления ресурсов, синхронизацию файлов, передачу навигационных данных и отображение уведомлений в интерфейсе Rosa Mobile.

Также были обновлены штатные приложения системы, включая файловый менеджер, почтовый клиент, календарь, браузер, галерею и камеру.