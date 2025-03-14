Опубликована актуальная инструкция по отключению рекламы на Xiaomi

На YouTube-канале Mobiltelefon.ru рассказали, как можно отключить рекламу на Xiaomi, Redmi и POCO. Многим пользователям этих устройств она действительно мешает.

© YouTube/Mobiltelefon.ru

Первым делом вам нужно зайти в «Настройки» и в «Отпечатки, данные лица и защита устройства». Далее нажмите на «Доступ к личным данным». Отключите в появившемся списке три пункта: «Безопасность», msa и System Daemon.

© Mobiltelefon.ru

© Mobiltelefon.ru

После этого вернитесь назад и зайдите в «Конфиденциальность». Там есть приложение «Рекламные службы», где нужно отключить персонализацию рекламы.

Далее зайдите в пункт «Приложения» в настройках. Нажмите вверху на три точки, выберите «Прочие настройки» и «Системные приложения». В «Mi Браузере» отключите в дополнительных настройках рекламу, в «Защите» поставьте галочку около «Блокировать рекламу». Отключите разные рекомендации и рекламу также в «Музыке», «Безопасности».

Что касается приложений «Mi Видео», GetApps, «Темы», «Игровой центр», то отключать рекламу нужно непосредственно в них. То есть необходимо зайти в приложение и в «Настройках» всё убрать.

Избавиться от рекламы на обоях на рабочем столе можно через приложение «Карусель обоев». Ещё его можно просто удалить.

Посмотреть всё подробно вы можете на видео выше.