Apple добавит функцию синхронного перевода в AirPods

Apple добавит в наушники AirPods функцию синхронного перевода речи в будущем обновлении. Устройство сможет распознавать иностранные языки и переводить их пользователю в режиме реального времени, сообщает Bloomberg.

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Нововведение станет частью обновления программного обеспечения, запланированного на 2025 год, и, как ожидается, будет представлено вместе с iOS 19. По предположению обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, релиз бета-версий iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16 состоится в июне на ежегодной конференции разработчиков WWDC.

По слухам, Apple уже разрабатывает следующее поколение AirPods Pro. Вместе с тем инсайдеры сообщали о разработке AirPods с камерами, которые будут использовать искусственный интеллект для анализа окружения.

Актуальными наушниками Apple на данный момент являются AirPods 4, полноразмерные AirPods Max, а также AirPods Pro второго поколения 2022 и 2023 годов, основное отличие между которыми заключается в использовании USB-C, обновленный чип H2 и улучшенная защита от воды и пыли.