Под Смоленском найдены 1000-летние женские броши из Скандинавии

Недавно специалисты закончили процесс реставрации скандинавской женской фибулы, найденной в 2020 году в Гнёздове на территории Полевой группы курганов. Об этом рассказал Василий Новиков, археолог, руководитель отряда Смоленской экспедиции на территории Гнёздовского археологического комплекса.

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Это девятая по счету Полевая группа курганов, разрушенная в середине X века в ходе разрастания древнего поселения. Там было обнаружено женское погребение в деревянной камере. В захоронении были найдены круглая фибула, нож, обломок гребня, фрагменты ткани и пара овальных фибул 51 типа по типологии Яна Петерсена. Такие броши были неотъемлемой частью костюма скандинавской женщины на рубеже тысячелетий.

Реставраторы Антон Малахов и Петр Бирюков из лаборатории «АрхеоЛаб» завершили долгий процесс реставрации одной из этих фибул, которая теперь открылась в своей первозданной красоте.

Предметы отличает качество работы: украшенные серебряной проволокой и декоративными шишками из серебряного листа, в эпоху Древней Руси они, несомненно, имели высокую стоимость. На фибуле прослеживаются следы долгой носки, на что указывает утрата поверхностной позолоты, сохранившейся в углублениях. Потери связаны с постоянным контактом с тканью (вероятно, зимой фибулы носили под плащом).

Другое любопытное наблюдение — свидетельства ремонта. На части фибулы видны вероятные следы сильного удара и последующего восстановления детали. Кроме того, ломалась верхняя крышка фибулы, а также терялась и была восстановлена часть стенки, причем последнюю удалось восстановить за счет другой фибулы того же типа, но менее качественной.

Примечательно, что, вероятно, прямо перед погребением с фибул был снят весь серебряный декор, на что указывают оловянные детали — более хрупкие, чем остальные, но не носящие следов износа. Возможно, серебро было использовано для оплаты погребения или сохранено близкими покойницы.