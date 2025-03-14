В Перу найдены тайные тоннели инков

Археологи Хорхе Калеро Флорес и Милдред Фернандес Паломино нашли подземные туннели под столицей империи инков, о которых местные жители на протяжении нескольких веков слагали легенды.

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Специалисты исследовали старые здания. Во время их изучения они обнаружили тайные туннели, которые соединяют храм Солнца и крепость Саксайхуаман.

По их словам, эти постройки демонстрируют настоящее инженерное мастерство инков.

Каменные стены отдаленно напоминают другие их сооружения, которые были способны выдержать сильные землетрясения.

Подземный лабиринт протянулся на 1750 метров и включает три ответвления, ведущие к Каллиспукио, церкви Сан-Кристобаль и сектору Муюкмарка.

Археологи считают, что туннели когда-то служили скрытыми маршрутами, благодаря которым жрецы и военные лидеры перемещались между важными церемониальными и стратегическими точками.

Легенды местных жителей подтвердились, однако никаких сокровищ внутри пока что не обнаружили.

Исследования продолжаются с использованием современных технологий, и местное сообщество активно участвует в сохранении этого важного исторического наследия, передает Arkeonews.

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