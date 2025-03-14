Ученые NASA нашли вероятное доказательство жизни на Марсе

Марсоход NASA Perseverance обнаружил в кратере Езеро на Марсе необычные камни кварца с характерными черными пятнами, напоминающими леопардовый окрас. Находка заинтриговала американских ученых, поскольку подобные структуры могли сформироваться под воздействием микроорганизмов.

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Специалисты дистанционного с помощью аппарата провели химический анализ марсианской породы и выяснили, что ее темные участки насыщены железом и фосфором, а более светлые фрагменты также содержат соединения серы. Исследователи объяснили, что такие сочетания химических элементов часто образуются на Земле в результате жизнедеятельности простейших форм жизни, которые занимаются переработкой органических веществ.

Именно такое совпадение подтолкнуло ученых NASA к смелому предположению о том, что найденные камни с «леопардовым окрасом» могут свидетельствовать о том, что на Красной планете раньше обитали микробы. Однако специалисты отдельно отметили, что это лишь предварительные гипотезы, поскольку для окончательных выводов пока слишком мало данных.

Дело в том, что такие структуры могут образовываться и в результате небиологических процессов. Исследователи отметили, что для подтверждения версии о том, что на Марсе когда-то существовала жизнь, необходимо более глубокое и детальное изучение образцов. Ученые добавили, что собранная марсоходом многообещающая проба уже находится в специальном отсеке Perseverance, ожидая отправки на Землю, где специалисты проведут более комплексный анализ.

При этом открытие уже вызвало большой интерес в научных кругах, так как в кратере Езеро ранее был обнаружен камень, который миллиарды лет был наполнен водой, поэтому мог быть подходящим по многим параметрам местом, где способна зародиться жизнь. Ученые NASA планирует доставить образцы марсианских пород на Землю в ближайшие годы, что поможет ответить на важнейший вопрос — может ли на других планетах существовать жизнь, передает New Scientist.

Ученые из Шеффилдского университета выдвинули новую теорию, согласно которой в центрах черных дыр могут находиться белые дыры — участки, где время и пространство начинаются заново.