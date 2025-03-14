Перечислены археологические загадки древнего Египта

Археологи рассказали о нескольких находках древнего Египта, которые до сих пор вызывают споры. Об этом сообщает канал «Популярная наука».

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Одним из самых обсуждаемых артефактов считается рельеф в храме Осириса в Абидосе, известный как «вертолет». Он напоминает летательный аппарат, однако ученые объясняют его появление наложением двух иероглифов.

Еще одной загадкой являются 24 массивных гранитных ящика из Серапеума, каждый из которых весит около 100 тонн. Исследователи измеряли их лазерным оборудованием и зафиксировали минимальную погрешность в пределах миллиметра, что свидетельствует о высокой точности их изготовления. Остается неизвестным, как египтяне перевозили столь тяжелые конструкции.

Также среди необъяснимых находок выделяют тонкостенные каменные чаши из гранита, диорита и базальта, созданные с невероятной точностью. Попытки современных мастеров воспроизвести такие изделия заняли несколько месяцев. Ученые считают, что эти артефакты демонстрируют высокий уровень технологий древнего Египта, который пока остается загадкой, передает дзен-канал.

Группа археологов впервые за 100 лет отыскала новую гробницу фараона в Египте — она принадлежит Тутмосу II. Одна часть гробницы даже сохранилась в нетронутом виде — голубого цвета с желтыми звездами.

Другую интересную находку обнаружили волонтеры Центра открытий Лидса в Англии: около древнеегипетской мумии они отыскали небольшую крошку хлеба возрастом три тысячи лет.