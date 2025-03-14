Cоздана нейросеть, распознающая звуки рыб

Биологи создали нейросеть, которая слышит и распознает звуки рыб
Новая система искусственного интеллекта, разработанная учеными из Океанографического института Вудс-Хоул (США), позволяет быстро выделять звуки определенных видов рыб среди общего шума коралловых рифов. Статья об исследовании была недавно опубликована в Journal of the Acoustical Society of America.
Обычно подводные акустические регистраторы фиксируют фоновые звуки, но если ученый ищет голос конкретного вида, приходится вручную просматривать месяцы записей. Новая нейронная сеть способна анализировать аудиоданные в 25 раз быстрее, чем человек, и даже сопоставлять звуки с видами в реальном времени, что может помочь каталогизировать ранее неизвестные звуки.
Система была протестирована на 22 часах записей, собранных с пяти коралловых рифов на Виргинских островах США, и уже интегрируется в автономный подводный робот CUREE, который будет курсировать над рифами, фиксируя и классифицируя звуки рыб. Эта технология позволит лучше изучить морскую биологию: если неизвестный звук обнаружен, бортовая камера может зафиксировать, какая рыба его издает, что позволит отслеживать изменения в популяциях и экосистемах рифов.
«Для большинства видов мы еще не достигли точки, когда можем с уверенностью сказать, что звук исходит от именно от этого вида рыб. Это, Святой Грааль, к которому мы стремимся. Возможность обнаруживать и распознавать звуки рыб в реальном времени откроет путь к созданию автоматизированных систем мониторинга и возможно алоритма для расшифровки их речи», — говорит ведущий исследователь Сет Маккаммон.
Эта разработка важна, поскольку она значительно ускоряет анализ подводных звуков и улучшает понимание поведения морских обитателей, что имеет критическое значение для оценки состояния коралловых рифов и их экосистем в условиях глобальных изменений.