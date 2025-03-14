Ученых встревожили огромные кратеры, обнаруженные в Сибири

Геологи обнаружили гигантские кратеры в ходе исследования территории Сибири. Ученые не знают точную причину образования этих дыр и то, могут ли они представлять опасность для людей.

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По словам экспертов, одним из самых крупных подобных объектов оказался 20-метровый «Ямальский кратер», который нашли в 2014 году. Согласно одной из версий происхождения дыр, под вечной мерзлотой копится вода вместе газом, которая в итоге лопает поверхность земли.

Однако физики уверены, что для взрыва необходим подогрев — если температура минусовая, то детонация не произойдет. Кроме того, кратеры больше напоминают следы извержения. Несмотря на огромное множество мнений, ученым еще только предстоит провести исследования и установить реальную причину появления загадочных дыр, передает «Кулик».

Ученые из Стэнфордского университета провели исследование и выяснили, что в будущем с высокой долей вероятности из-за движения тектонических плит Индия расколется пополам.

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