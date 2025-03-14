Европейский зонд Hera прислал качественные фото Марса

Европейский космический аппарат Hera, который направляется к астероиду Диморф, совершил маневр у Марса.

© ESA

Он впервые использовал свою научную аппаратуру для съемки Красной планеты и ее луны Деймоса.

Пролетев 12 марта на расстоянии 5000 км от Марса, зонд сделал серию снимков с помощью трех инструментов: камеры Asteroid Framing Camera, гиперспектрального имиджера Hyperscout H и тепловизора TIRI.

Ученые получили детальные изображения Деймоса с дистанции 1000 км, что особенно важно, поскольку этот спутник до сих пор плохо изучен.

© ESA

Маневр также помог Hera сэкономить топливо и ускорить путь к цели. В декабре 2026 года аппарат достигнет системы Дидимос—Диморф и начнет изучение кратера, оставленного зондом NASA DART, который изменил орбиту астероида.

Полученные данные помогут разработать технологии защиты Земли от потенциально опасных космических объектов.