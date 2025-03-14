В Windows 11 сломался запуск приложений на ПК с видеокартами NVIDIA

Пользователи Windows 11 на тестовых сборках столкнулись с серьезным багом, который мешает запуску множества программ, включая игры, браузеры и офисные приложения.

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Ошибка связана с файлом D3D9.dll, отвечающим за DirectX 9, из-за чего сбои происходят на компьютерах с видеокартами NVIDIA.

На форуме Windows Insider пользователи нашли временное решение — замену библиотек D3D9 из более стабильной версии Windows. Однако это требует отключения GPU в диспетчере устройств, что делает игры практически неиграбельными.

Microsoft признала проблему и добавила ее в список известных ошибок сборки 27808.

Пока единственное официальное решение — откат к предыдущей версии Windows. В компании обещают исправить баг, но конкретных сроков пока не называют.

К счастью, проблема затрагивает только инсайдеров и не влияет на стабильные версии Windows 11.