Астрономы показали первые фото кровавой Луны

В ранние часы пятницы жители разных уголков планеты стали свидетелями редкого астрономического явления — полного лунного затмения, окрасившего Луну в драматический красный цвет. Явление было видно в Америке, над Тихим и Атлантическим океанами, а также в западных частях Европы и Африки. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Лунное затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, в результате чего тень Земли закрывает Луну. Однако Луна не исчезла полностью во тьме — вместо этого она засветилась красноватым оттенком.

По словам астронома Дэниела Брауна из британского университета Ноттингем Трент, это объясняется тем, что солнечный свет, проходя через атмосферу Земли, рассеивается и приобретает красные оттенки, подобно тому, как небо становится розовым или красным во время восходов и закатов. Чем больше в атмосфере пыли и облаков, тем насыщеннее красный цвет Луны.

Затмение длилось около шести часов, а полная фаза, когда Луна полностью находилась в тени Земли, продолжалась чуть больше часа.

Явление получило название «кровавая Луна» в честь одного из традиционных наименований мартовских полнолуний у коренных американцев. Хотя Браун признался, что ему не нравится термин «кровавая Луна» из-за его ассоциаций с суевериями о конце света, некоторые культуры воспринимали лунное затмение иначе. В некоторых африканских традициях затмение символизировало конфликт между Солнцем и Луной, который можно разрешить только совместными усилиями людей на Земле. Браун назвал это «вдохновляющей историей о единстве».

Это первое полное лунное затмение с 2022 года, однако следующее ожидается уже в сентябре этого года. Кроме того, в конце месяца наблюдатели смогут увидеть частичное солнечное затмение — 29 марта Луна частично закроет Солнце. Это явление будет видно в восточной части Канады, в некоторых регионах Европы, на севере России и в северо-западной Африке. Астрономы предупреждают, что смотреть на солнечное затмение невооруженным глазом опасно — необходимо использовать специальные очки или проекционные устройства.