Ученые смогли вернуть к жизни вымершее животное — пиренейского козла букардо, но их успех оказался временным. Современная наука продолжает работать над восстановлением исчезнувших видов с помощью клонирования, однако пока такие эксперименты приводят лишь к кратковременному возрождению отдельных особей.

Одним из самых известных случаев стало клонирование пиренейского козла букардо, который вымер в 2000 году. Опираясь на опыт создания овечки Долли, испанские и французские исследователи использовали биоматериал последней самки букардо, погибшей в 1999 году. Им удалось создать 439 эмбрионов, из которых 208 были имплантированы животным родственных видов.

Однако лишь один эмбрион развился до рождения — на свет появился козленок, который прожил всего семь минут из-за тяжелой легочной патологии. Несмотря на неудачу, эксперимент доказал, что клонирование вымерших видов возможно, особенно тех, что исчезли из-за человеческой деятельности.

Этот опыт открыл перспективы для новых исследований, направленных на сохранение биоразнообразия. В будущем подобные технологии могут помочь предотвратить исчезновение редких животных и восстановить утраченные виды, передает Independent.

Ранее компания Colossal Biosciences в Соединенных Штатах вывела 38 генетически модифицированных мышей с шерстью, адаптированной к холоду. Ученые изменили ДНК грызунов, чтобы проверить технологии, которые в будущем помогут воскресить шерстистых мамонтов.