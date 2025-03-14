Представлена первая подробная карта пейзажа под льдами Антарктиды

Ученые из Британской антарктической службы (BAS) представили первую подробную карту подводного ландшафта под ледяными шельфами Антарктиды. Исследование раскрывает удивительные детали скрытого мира подо льдом. Используя роботизированную подводную лодку Ran, команда изучила пространство под ледником Туэйтса в Западной Антарктиде, создав 3D-изображение с высоким разрешением.

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Ледяной шельф — это огромная плавучая платформа льда, которая соединена с материком, но выступает в океан. Под ним ученые обнаружили необычный рельеф: каналы, напоминающие перевернутые реки, и волнообразные узоры, вырезанные теплыми океанскими течениями. Эти течения подтачивают лед снизу, ускоряя его таяние. Анна Волин, океанограф из Гетеборгского университета, отметила: «Мы были поражены — подо льдом скрывается целый пейзаж, о котором мы раньше не подозревали».

Исследование показало, что таяние ледника Туэйтса идет быстрее, чем считалось. Это важно, потому что он сдерживает огромные массы льда на суше. Если шельф рухнет, уровень моря может подняться на несколько метров, угрожая прибрежным городам.