В Израиле нашли одно из древнейших в мире человеческих захоронений

В Израиле археологи обнаружили одни из самых древних захоронений в мире, датируемых примерно 100 тысячами лет назад. Находка сделана в пещере Тиншемет, расположенной в центре страны недалеко от города Шохам, о чём сообщило издание N+1. Ученые нашли останки как минимум пяти человек, включая два почти целых скелета, а также следы ритуалов, которые могут рассказать о жизни наших предков.

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Пещера Тиншемет относится к эпохе среднего палеолита — периоду, который длился примерно с 250 до 40 тысяч лет назад. Здесь жили разные группы людей, включая Homo sapiens (современных людей) и неандертальцев. Интересно, что захоронения сопровождались особыми обрядами: рядом с костями нашли кости животных и предметы, которые могли быть подношениями. Это говорит о зарождении сложных традиций и, возможно, верований.

Среди находок — орудия труда, сделанные по технологии Леваллуа. Это метод обработки камня, при котором из куска кремня выбивали заготовки для острых инструментов. Такие же орудия находили в других пещерах региона, что намекает на общие навыки и контакты между группами. Ученые считают, что Тиншемет могла быть не просто укрытием, а местом для ритуалов или даже древним «кладбищем».

Исследования продолжаются.