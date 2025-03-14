ФСБ сообщила о массовых дезертирствах среди латышских легионеров СС

ФСБ обнародовала архивные документы "Смерш" о массовом характере дезертирств среди латышских легионеров СС при их отправке на фронт против Красной армии. Документы опубликованы на сайте ФСБ в преддверии ежегодно отмечаемого в Латвии 16 марта "Дня памяти латышских легионеров".

"Фальсификация истории стала неотъемлемой частью информационной войны против Российской Федерации и других стран, входивших ранее в состав единого Советского Союза. Наряду с отрицанием подвига наших предков, спасших человечество от порабощения нацистской Германией, современные европейские политики прославляют участников организаций, признанных Международным военным трибуналом в Нюрнберге преступными", - напомнили в ЦОС ФСБ России.

Принудительная мобилизация латышей

Как отмечается в рассекреченной справке отдела контрразведки "Смерш" 1-й Ударной армии 2-го Прибалтийского фронта "Латышские "добровольческие" соединения СС" перед участком фронта 1-й Ударной армии" от 26 апреля 1944 года, к этому времени в Латвии из пяти набранных полков были сформированы латышская добровольческая дивизия СС численностью свыше 7 тыс. человек и латышская добровольческая бригада СС численностью до 5 тыс. человек.

Но если сразу после оккупации Латвийской ССР гитлеровцами их формировали из антисоветски настроенных добровольцев, то в 1943 году "после того как фашистские войска зимой 1942-1943 годов потерпели сильнейшее поражение на восточном фронте, немцы начали спешно привлекать для службы в латышских национальных формированиях более широкий круг мужского населения Латвии, проводя принудительную мобилизацию возрастов от 1906 до 1924 годов". Первая принудительная мобилизация прошла весной 1943, вторая - октябре 1943 года, а затем она проходила беспрерывно. "Националистическая буржуазная печать объясняла эту мобилизацию тем, что Латвия может только своими силами добиться почетного места в "Новой Европе", - отмечалось в справке "Смерш".

"В связи с призывом в латышские соединения "СС" большого контингента из среды рабочих и малоземельных крестьян, которые не имеют желания защищать немцев, политико-моральное состояние личного состава значительно понизилось. Участились случаи дезертирства и невозвращения из отпусков", - говорилось в справке "Смерш" на основании собранных данных.

Пайки и самострелы

Взятый в плен военнослужащий 15-й пехотной дивизии СС (1-я латышской) Миллерс на допросе 12 апреля 1944 года сообщил, что еще в период пребывания в пункте формирования его части в Вайнеде "нам два раза зачитывали приказания по полку о случаях дезертирства из части солдат и какие наказания они за это понесли, указывалось также, что в случае грубого дезертирства, то есть нежелания служить в армии и уход из нее ответственность за это понесут родители. Несмотря на это перед отправкой в Россию из части дезертировали ряд солдат".

"Кроме того, нам еще говорили, чтобы мы ни в коем случае не попадали к русским в плен по причине того, что русские якобы относятся зверски к пленным и всячески их мучают, - рассказал он. - После того как мы переехали границу Латвии и оказались на русском фронте, многие солдаты поняли, что их обманули, обещали учить на латвийской границе, а послали на фронт с русскими. < … > Многие чтобы возвратиться в Латвию и попасть в госпиталь наносили себе пулевые ранения". Недовольство вызывала и разница в отношении к немецким и латышским солдатам, получавшим даже разные пайки. Недовольство латышей вызывало и то, что призванные вместе с ними крупные землевладельцы и их дети были от службы отстранены и находятся дома.

"Латыш Кансукс на допросе показал, что в марте 1944 г. из 2 600 человек, выбывших из Риги в качестве пополнения, до фронта доехали только 2 000 человек, а остальные или дезертировали, или отстали. < …> Солдаты запугиваются расстрелом семей дезертира, перебежчика, а самому перебежчику предсказывают нечеловеческое отношение со стороны красноармейцев. <…> Некоторые солдаты, стремясь избежать ответственности за дезертирство, обменивают свои личные жетоны с жетонами убитых, после чего дезертируют", - говорилось в справке "Смерш".

На фронт под конвоем

В справке управления контрразведки "Смерш" 2-го Прибалтийского фронта по Латвии на 1 июня 1944 года сообщалось: "Между легионерами и немцами часто происходят вооруженные столкновения и драки. В конце августа 1943 г. [в] Долесала (2 км ю-в Риги) между добровольцами из латышского легиона СС и немцами произошло вооруженное столкновение, в результате которого были убиты 54 латышских добровольца, 24 немца и кроме того убиты 2 и ранены 2 чел. из украинских военнопленных <…> Отправка пополнения на фронт происходит насильственно, так как многие солдаты-легионеры не хотят воевать против Красной армии. Например, в сентябре 1943 г. большое количество легионеров сопровождали на фронт немецкие автоматчики в закрытых вагонах. Несмотря на это, по пути на фронт на перегоне в районе Пскова из вагонов эшелона сбежали 25 легионеров-латышей. В декабре 1943 г. в латвийский партизанский отряд явились 43 легионера, дезертировавшие из 329-го Латвийского гренадерского полка, находящегося тогда в р-не Пустошка. Последние все изъявили желании с оружием в руках бороться против немецких захватчиков".

По данным "Смерш", в начале апреля 1944 гола 1-й вновь сформированный полк латышского легиона отказался перейти советско-латвийскую границу и оборонять захваченную немцами территорию, за что полк был разоружен и отправлен на фронт в закрытых вагонах под охраной. В пути следования эшелон был подорван партизанами, оставшиеся в живых легионеры разбежались в леса.