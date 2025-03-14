Стало известно, сколько продлится затмение Луны 14 марта

Лунное затмение, отдельные фазы которого в России можно будет увидеть на Чукотском и Камчатском полуостровах и в Магаданской области, продлится более шести часов.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Общая продолжительность затмения составит шесть часов и три минуты: оно продлится с 06:57 до 13:00 мск. Полная теневая фаза продлится один час и пять минут (с 09:26 до 10:31 мск). В России его можно будет увидеть только с Чукотского полуострова, где во время затмения уже наступит вечер. Но даже там затмение будет видно не с самого начала. Западнее, на Камчатском полуострове и в Магаданской области, можно будет увидеть лишь завершающие фазы затмения", - сообщили ТАСС в планетарии.

В Москве затмение не будет видно, так как на широте столицы Луна будет находиться под горизонтом.

О стадиях затмения

Во время затмения Луна будет располагаться в созвездии Льва, почти на границе с созвездием Девы. Луна коснется земной полутени в 06:57 мск. В это время начнется полутеневая фаза, которую сложно увидеть невооруженным глазом. В 08:09 мск Луна полностью погрузится в полутень и коснется тени Земли, после чего начнется частное затмение. На этом этапе уже хорошо будет видно потемнение западного лунного лимба. Спутник Земли после этого начнет погружаться в тень Земли.

"Полное затмение начнется в 09:26 мск, когда Луна полностью погрузится в земную тень. Наибольшая фаза (1,18) наступит в 09:59 мск", - уточнили в планетарии.

В 10:31 мск Луна начнет выходить из земной тени, постепенно становясь все ярче. В 13:00 мск затмение завершится.

Событие также можно будет наблюдать в акваториях Тихого и Атлантического океанов, в Северной и Южной Америке, Антарктиде, на Аляске, в Западной Европе и Западной Африке.